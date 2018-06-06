Kümbet Köyünde 166 Dekar Alan Suya Kavuştu

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Zara ilçesi Kümbet köyünde yapılan sulama havuzlarını inceledi.

Kümbet köyünde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan küçük ölçekli sulama projesini inceleyen Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya'ya, Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Tarımsal Hizmetler Müdürü Fahri Keskin ve ilgili teknik çalışanlarda eşlik etti.

Kaya, Zara Kümbet köyünde yürütülen çalışmalar hakkında Tarımsal Hizmetler Müdürü Fahri Keskin'den detaylı bilgi aldı.

Kaya yaptığı açıklamada, "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Zara ilçesi Kümbet köyüne 820 metreküp ve 180 metreküp kapasiteli 2 adet havuz ile 500 metre boru, 15 adet rögar, 8 adet vana yaptık. Bu çalışmayla köy içi ve çerçevesindeki 166 dekar arazinin bahçe ve bostan olarak sulanması sağladık." dedi.