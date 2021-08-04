KUMBARALARINDAKİ PARAYI YANGIN BÖLGESİNE BAĞIŞLADILAR
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KUMBARALARINDAKİ PARAYI YANGIN BÖLGESİNE BAĞIŞLADILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, Mustafa (11) ve Hakan Cengiz (5) Yaycı kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri 872 lirayı yangında zarara uğrayanlar için bağışladı.

GAZİANTEP'te, Mustafa (11) ve Hakan Cengiz (5) Yaycı kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri 872 lirayı yangında zarara uğrayanlar için bağışladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına üzülen Mustafa ve Hakan Cengiz Yaycı kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını yangın bölgesine gönderme kararı aldı. Yaycı kardeşler, açtıkları kumbaralarındaki 872 lirayı amcaları aracılığıyla yangın bölgesinde ihtiyacı olanlar için bağışladı. Amca Coşkun Yaycı, Antalya'ya giden yardım TIR'ları ile ihtiyaç sahibi ailelere parayı ulaştırdı.

Bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını yangın bölgesine göndermek istediklerini anlatan Mustafa Yaycı, "Biz kardeşimle televizyonda ormanların yandığını, insanların ve hayvanların zarar gördüğünü izledik. Daha sonra amcama yangından zarar görenlere yardım etmek istediğimi söyledim. Kardeşimle bisiklet almak için biriktirdiğimiz parayı kumbaradan çıkararak amcamız aracılığıyla gönderdik" dedi.

'İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ULAŞTIRACAĞIZ'

Yeğenlerinin televizyonda izledikleri yangın görüntülerinin ardından paralarını bağışlama fikri ile yanına geldiklerini belirten Coşkun Yaycı ise "Çocuklar televizyonda yanan orman ve hayvanları görünce etkilenerek kumbaralarındaki paralarını bana getirdiler. Bana paralarını yangından etkilenen canlılar için nasıl bağışlayabileceklerini sordular. Biz de paralarını saydık 872 lira paraları çıktı. Bunu ihtiyaç sahiplerine göndererek bağışlayacağız. Nesillerimizin bu şekilde duyarlı yetişiyor alması gerçekten çok güzel bir durum" diye konuştu.

Ağabeyi ile biriktirdikleri parayı yangın bölgesine bağışlayan Hakan Cengiz Yaycı ise yangında hayvanların zarar görmesine çok üzüldüğünü söyledi.

KUMBARALARINDAKİ PARAYI YANGIN BÖLGESİNE BAĞIŞLADILAR
KUMBARALARINDAKİ PARAYI YANGIN BÖLGESİNE BAĞIŞLADILAR
KUMBARALARINDAKİ PARAYI YANGIN BÖLGESİNE BAĞIŞLADILAR
KUMBARALARINDAKİ PARAYI YANGIN BÖLGESİNE BAĞIŞLADILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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