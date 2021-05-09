Kumar tutkunları yasaklara uymadı cezadan kaçamadı
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Kumar tutkunları yasaklara uymadı cezadan kaçamadı

Kumar tutkunları yasaklara uymadı cezadan kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ruhsatsız bir kahvehanede bir araya gelerek kumar oynayan toplam 13 kişiye 54 bin 250 TL para cezası tatbik edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ruhsatsız bir kahvehanede bir araya gelerek kumar oynayan toplam 13 kişiye 54 bin 250 TL para cezası tatbik edildi.

Edinilen bilgilere göre, tam kapanma döneminin yaşandığı günlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bazı kişilerin Muhittin Mahallesi'ndeki bir kahvehanede bir araya geldiğini tespit eden polis ekipleri, kahvehaneye baskın düzenledi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı baskında ruhsatsız olduğu belirlenen kahvehanede kumar oynayan 13 kişiye pandemi kurallarına riayet etmeyerek sokağa çıkma kısıtlamalarına uygun davranmadıkları gerekçesi ile toplamda 54 bin 250 TL para cezası kesildi.

Konuyla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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