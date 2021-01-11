Kumar oynarken basılınca koltuğa uzanıp uyuyor gibi davrandı
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Kumar oynarken basılınca koltuğa uzanıp uyuyor gibi davrandı

11.01.2021 14:54 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:59
Kumar oynarken basılınca koltuğa uzanıp uyuyor gibi davrandı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal edip, kumar oynayan 14 kişiye toplam 44 bin 100 TL para cezası kesildi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal edip, kumar oynayan 14 kişiye toplam 44 bin 100 TL para cezası kesildi. Polis ekiplerinin baskını sırasında bir kişinin, uyuyor gibi davranması kameralara yansıdı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında 11 Ocak günü saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Lalapaşa Sokak'ta faaliyet gösteren E.D.'nin işlettiği kıraathanenin açık olduğunu tespit etti. Kısıtlamalar nedeniyle kapalı olması gereken iş yerinden sesler gelmesi üzerine, kilitli olan kapı çilingire açtırıldı. Baskın yapan ekipler, içeride 14 kişinin olduğunu saptadı. Bu kişilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, soysal mesafe kurallarına uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 44 bin 100 TL ceza kesildi. Polis ekiplerinin baskını sırasında koltuğa uzanan bir kişinin uyuyor gibi davranması ise görüntülere yansıdı. 


Kumar oynarken basılınca koltuğa uzanıp uyuyor gibi davrandı
Kumar oynarken basılınca koltuğa uzanıp uyuyor gibi davrandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK

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