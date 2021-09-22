Kum zambakları çiçeklendi; koparmanın cezası 80 bin 465 TL

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 11 aylık bekleyişin ardından kum zambakları yeniden çiçek açtı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarını koparanlara 80 bin 465 TL ceza kesiliyor.

Datça merkeze 25 kilometre mesafede, 2 kilometre uzunluğundaki Palamutbükü sahilinin 50 metrelik bölümünde, eylül ayının 3'üncü haftasından itibaren taşların arasından çiçeklenen kum zambakları, her yıl olduğu gibi doğaseverler tarafından etrafı taşlarla çevrilerek korumaya alınıyor. Kum zambakları, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan bitki türleri arasında yer alıyor. Neslinin tükenme tehlikesi olan kum zambaklarını koparanlara ise 80 bin 465 TL ceza kesiliyor.