Kulüp dizisi hangi yılda geçiyor? Netflix Kulup konusu nedir, oyuncuları kim? Nerede çekildi?
Kulüp, Seren Yüce ve Zeynep Günay Tan ikilisinin yönettiği, dram türündeki 2021 yapımı Türk orijinal internet dizisidir Dizi hakkında Kulüp dizisi hangi yılda geçiyor? Netflix Kulup konusu nedir, oyuncuları kim? Nerede çekildi? sorularının yanıtı merak ediliyor.
Kulüp dizisi hangi yılda geçiyor? sorusu 2. sezonun ardından araştırılan başlıklar arasında yer aldı. O3 Medya yapımı olan dizinin senaryosu Rana Denizer'in ailesinin hayatından esinlenerek[4] Aysin Akbulut, Rana Denizer ve Necati Şahin üçlüsü tarafından yazılmıştır. Oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Metin Akdülger yer alır. Peki, Netflix Kulup konusu nedir, oyuncuları kim? Nerede çekildi?
1950'li yıllarda İstanbul'da Beyoğlu civarında Seferad Yahudisi Matilda ve kızı Raşel'in hayatı çevresinde gelişen olaylara odaklanır. Dizi, Türkiye'deki Yahudi cemaatini kalıp yargılar dışında ele alması ve tarihle yüzleşmeye bir alan açması açısından birçok platformda tartışılmıştır. Türkiye'de yaşayan toplumun geniş kesimine, tehlike altındaki bir dil olan Ladino'yu duyma imkanı vermesi ile de gündeme gelmiştir.
Kulüp, Seren Yüce ve Zeynep Günay Tan ikilisinin yönettiği, dram türündeki 2021 yapımı Türk orijinal internet dizisi. 1950'li yıllarda İstanbul'da Beyoğlu civarında Seferad Yahudisi Matilda ve kızı Raşel'in hayatı çevresinde gelişen olaylara odaklanır.
Dizi çekimleri İstanbul - Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi civarında gerçekleşti. Dönemin Türk Yahudi yaşantısını yansıtan dizide Ladino konuşulan sahnelerde bu dili konuşan 50 kadar kişi rol aldı. Türkiye Yahudi cemaatine mensup Ladino konusunda uzman isimler diziye danışmanlık yaptı. İlk sezon on bölüm olarak çekildi. İlk sezonu 5 Kasım 2021 tarihinde, ikinci ve final sezonu da 6 Ocak 2022 tarihinde Netflix dijital platformunda yayınlandı.
- Gökçe Bahadır, Matilda Aseo
- Barış Arduç, Fıstık İsmet Denizer
- Asude Kalebek, Raşel Aseo
- Salih Bademci, Selim Songür
- Fırat Tanış, Çelebi
- Metin Akdülger, Orhan Şahin (Niko)
- Suzan Kardeş, Orhan'ın annesi
- Hülya Duyar, İsmet'in annesi
- Merve Şeyma Zengin, Tasula
- İlker Kılıç, Mordo
- Sezer Arıçay, Hacı
- Murat Garibağaoğlu, David
- İştar Gökseven, Ali Şeker
- Valeria Lakhina, Diana
- Doğanay Ünal, Bahtiyar
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