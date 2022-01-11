Kulüp dizisi hangi yılda geçiyor? Netflix Kulup konusu nedir, oyuncuları kim? Nerede çekildi?

Kulüp dizisi hangi yılda geçiyor? sorusu 2. sezonun ardından araştırılan başlıklar arasında yer aldı. O3 Medya yapımı olan dizinin senaryosu Rana Denizer'in ailesinin hayatından esinlenerek[4] Aysin Akbulut, Rana Denizer ve Necati Şahin üçlüsü tarafından yazılmıştır. Oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Metin Akdülger yer alır. Peki, Netflix Kulup konusu nedir, oyuncuları kim? Nerede çekildi?

KULÜP KONUSU VE ÖZETİ

1950'li yıllarda İstanbul'da Beyoğlu civarında Seferad Yahudisi Matilda ve kızı Raşel'in hayatı çevresinde gelişen olaylara odaklanır. Dizi, Türkiye'deki Yahudi cemaatini kalıp yargılar dışında ele alması ve tarihle yüzleşmeye bir alan açması açısından birçok platformda tartışılmıştır. Türkiye'de yaşayan toplumun geniş kesimine, tehlike altındaki bir dil olan Ladino'yu duyma imkanı vermesi ile de gündeme gelmiştir.

KULÜP DİZİSİ HANGİ YILDA GEÇİYOR?

Kulüp, Seren Yüce ve Zeynep Günay Tan ikilisinin yönettiği, dram türündeki 2021 yapımı Türk orijinal internet dizisi. 1950'li yıllarda İstanbul'da Beyoğlu civarında Seferad Yahudisi Matilda ve kızı Raşel'in hayatı çevresinde gelişen olaylara odaklanır.

KULÜP NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dizi çekimleri İstanbul - Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi civarında gerçekleşti. Dönemin Türk Yahudi yaşantısını yansıtan dizide Ladino konuşulan sahnelerde bu dili konuşan 50 kadar kişi rol aldı. Türkiye Yahudi cemaatine mensup Ladino konusunda uzman isimler diziye danışmanlık yaptı. İlk sezon on bölüm olarak çekildi. İlk sezonu 5 Kasım 2021 tarihinde, ikinci ve final sezonu da 6 Ocak 2022 tarihinde Netflix dijital platformunda yayınlandı.

OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Gökçe Bahadır, Matilda Aseo

Barış Arduç, Fıstık İsmet Denizer

Asude Kalebek, Raşel Aseo

Salih Bademci, Selim Songür

Fırat Tanış, Çelebi

Metin Akdülger, Orhan Şahin (Niko)

Suzan Kardeş, Orhan'ın annesi

Hülya Duyar, İsmet'in annesi

Merve Şeyma Zengin, Tasula

İlker Kılıç, Mordo

Sezer Arıçay, Hacı

Murat Garibağaoğlu, David

İştar Gökseven, Ali Şeker

Valeria Lakhina, Diana

Doğanay Ünal, Bahtiyar

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