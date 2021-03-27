Kululu UID Başkanı Özer Eken'e yeni görev
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Kululu UID Başkanı Özer Eken'e yeni görev

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kululu UID Başkanı Özer Eken'e yeni görev

Konya'nın Kulu ilçesinden İsveç'e giden ve orada yaşayan Uluslararası Demokratlar Birliği Başkanı Özer Eken'e İskandinavya Koordinasyonu Başkanlığı görevi verildi.

Konya'nın Kulu ilçesinden İsveç'e giden ve orada yaşayan Uluslararası Demokratlar Birliği Başkanı Özer Eken'e İskandinavya Koordinasyonu Başkanlığı görevi verildi.

İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği Başkanı (UID) olarak görev yapan Kulu ilçe nüfusuna kayıtlı Özer Eken'e İskandinavya Koordinasyonu Başkanı olarak yeni görevi verildi. UID İsveç Teşkilat Başkanı Özer Eken, İskandinavya Koordinasyonu Başkanı olarak yeni bir görevin daha kendisine verildiğini belirterek, "UID tarafından Almanya Merkezi'nden yapılan yeni görev dağılımında bana İskandinavya, Balkan ülkeleri olan İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka'yı kapsayan ülkelerinin tamamının koordinasyonunu yürütmek amacıyla asıl görevimin yanında ikinci bir görev olarak İskandinavya, Balkan Ülkeleri Koordinasyon Başkanlığı görevi verildi. UID İsveç Başkanlığı ile birlikte ikinci görevimde Balkan Ülkeleri Koordinasyon Başkanı olarak üzerime düşen hizmetleri en iyi şekilde yürütmek olacak. Yeni dönemde de bu iki görevi birlikte yürüterek mücadeleyi elinden geldiğince yapacağım" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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