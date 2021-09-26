Kuluçkaya yatan horoz civcivlere annelik yapıyor - Haberler
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Kuluçkaya yatan horoz civcivlere annelik yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kuluçkaya yatan horozun altına konulan 6 yumurtadan 3'ünden civciv çıktı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kuluçkaya yatan horozun altına konulan 6 yumurtadan 3'ünden civciv çıktı. Tıpkı bir tavuk gibi davranan horoz, yavrularını bir an olsun bırakmıyor ve kimseyi yaklaştırmıyor.

Kovancılar ilçesi Çakırkaş köyünde ikamet eden Muhammed Bulut, bir ay önce kesip yemek için bir horoz satın aldı. Hint cinsi horoz, kümese girerek yumurtaların üzerine yattı. Horozu kaldırmaya gittiğinde gurk olduğunu gören Bulut, büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından hayvanı kesmekten vazgeçen Bulut, horozun altına 6 yumurta bıraktı. Yaklaşık bir ayın ardından yumurtalardan 3'ünden civciv çıktı. Tıpkı bir tavuk gibi davranan horoz, yavrularını bir an olsun bırakmıyor ve kimseyi de yaklaştırmıyor. Civcivlere annelik yapan horozu görenler gözlerine inanamıyor.

Daha önce amcasının oğlu Muhammed Bulut'a ait horozun haberinin yapıldığını söyleyen Uğur Bulut, "O geçen zaman diliminde horoz civciv çıkardı. 6 tane yumurta koymuştuk, 3 tanesini çıkardı. Bu Türkiye'de ilk olan bir olaydır. Daha önce haberler e konu olan bir horoz vardı ama o civcivlerin annesi ölmüştü diye horoz bakıcılık yapıyordu. Ama bu öyle değil. Bu bildiğiniz tavuk gibi hareket ediyor. Civcivleri gezdiriyor. Bizi bile yanına bırakmıyor. Büyüklerimiz de ilk defa böyle bir olaya şahit olmuşlar. Daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmamışlar. Hint horozu kuluçkaya yattı. Aynı tavuk gibi hareket ediyor, şaşkınlık içerisindeyiz. Satmayı düşünüyoruz. Daha önce bir teklif geldi değerlendirmedik ama şu an tekliflere açığız. Aklımıza yatan fiyat olursa verebiliriz" dedi. - ELAZIĞ

Kuluçkaya yatan horoz civcivlere annelik yapıyor

Kuluçkaya yatan horoz civcivlere annelik yapıyor

Kuluçkaya yatan horoz civcivlere annelik yapıyor

Kuluçkaya yatan horoz civcivlere annelik yapıyor

Kuluçkaya yatan horoz civcivlere annelik yapıyor

Kuluçkaya yatan horoz civcivlere annelik yapıyor

Kuluçkaya yatan horoz civcivlere annelik yapıyor

Kuluçkaya yatan horoz civcivlere annelik yapıyor

Kuluçkaya yatan horoz civcivlere annelik yapıyor

Kuluçkaya yatan horoz civcivlere annelik yapıyor

Kuluçkaya yatan horoz civcivlere annelik yapıyor

Kuluçkaya yatan horoz civcivlere annelik yapıyor
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