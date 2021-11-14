Kulu'da sazlık yangını büyümeden söndürüldü - Haberler
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Kulu'da sazlık yangını büyümeden söndürüldü

AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Kulu'da sazlık yangını büyümeden söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'nde kuş cenneti olarak da adlandırılan Gökgöl'ün sazlık alanının 3 noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yetkililer yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

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