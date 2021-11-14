Kulu'da sazlık yangını büyümeden söndürüldü

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'nde kuş cenneti olarak da adlandırılan Gökgöl'ün sazlık alanının 3 noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yetkililer yangının çıkış sebebini araştırıyor.

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet