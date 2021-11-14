Kulu'da sazlık yangını büyümeden söndürüldü
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Konya'nın Kulu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
İlçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'nde kuş cenneti olarak da adlandırılan Gökgöl'ün sazlık alanının 3 noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yetkililer yangının çıkış sebebini araştırıyor.
AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri
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