Kulu'da park halindeki otomobil yandı
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Kulu'da park halindeki otomobil yandı

Kulu'da park halindeki otomobil yandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde park halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde park halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

İlçeye 27 kilometre uzaklıktaki Canımana Mahallesinde İsa Karakaş'a ait olduğu öğrenilen 06 EA 779 plakalı otomobil, park halindeyken motor bölümünde yangın çıktı.

Otomobili saran alevleri İhbar üzerine gelen Kulu İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kulu'da park halindeki otomobil yandı
Kulu'da park halindeki otomobil yandı
Kulu'da park halindeki otomobil yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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