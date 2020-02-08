Kulu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Haberler » Güncel » Kulu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Haber

Kulu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

08.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:25
Kulu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

'nın ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan Mehmet idaresindeki 06 AS 8489 plakalı otomobil, Kulu makasında, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Selma Taşkıran (55) ve Salice Erçeçi (66) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler