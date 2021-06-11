Kulu'da mevsimlik işçiler için konteynerler yerleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kulu'da mevsimlik işçiler için konteynerler yerleştirildi

Kulu'da mevsimlik işçiler için konteynerler yerleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu İlçe Belediyesi öncülüğünde mevsimlik işçilerin temel ihtiyaçlarını gidermeleri için toplanma alanlarına lavabo ve banyo konteynerleri yerleştirildi.

Konya'nın Kulu İlçe Belediyesi öncülüğünde mevsimlik işçilerin temel ihtiyaçlarını gidermeleri için toplanma alanlarına lavabo ve banyo konteynerleri yerleştirildi.

Kulu Belediyesi öncülüğünde AFAD, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliği ile Kulu'nun çevre mahallelerinde mevsimlik işçi olarak çalışmak üzere gelen aileler için Karacadağ ve Tuzyaka mahallelerine konteynerler getirildi. Temel ihtiyaçlar ile lavabo ve banyo ihtiyaçların giderilmesi için toplanma alanlarında ortak kullanılabilecek yerlere vinç yardımıyla kurulan konteynerlerin işçilerin ihtiyaçların karşılanmasında büyük önem arz ettiği kaydedildi. - KONYA

Kulu'da mevsimlik işçiler için konteynerler yerleştirildi
Kulu'da mevsimlik işçiler için konteynerler yerleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı
15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı
Polisleri karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar! Kimi sahnenin altına girmeye çalıştı kimisi de tuvalete saklandı
Polisleri karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar! Kimi sahnenin altına girmeye çalıştı kimisi de tuvalete saklandı
HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Mehmet Muş Muharrem İnce Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Diego Şenol Güneş Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kulu'da mevsimlik işçiler için konteynerler yerleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 15:06:15. #1.14#

title