Kulu'da kamyonet devrildi: 2 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Afgan uyruklu Qais Malekzadeh (20) yönetimindeki 42 SV 318 plakalı kamyonet, Konya-Ankara kara yolu Ömeranlı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan yine Afgan uyruklu Menzlq Ahmt (18) yaralandı.
Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Menzlq Ahmt, Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA
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