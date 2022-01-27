Kulu'da hırsızlar gurbetçilerin evlerini hedef aldı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçi ailelerin müstakil evine giren hırsızlar çaldıkları eşyalarla kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Sokullu Caddesi'nde, Almanya'da yaşayan gurbetçi aile Ramazan Karacadağ ve oğullarına ait 2 katlı 3 müstakil evin pencere ve balkon kapılarını kırarak içeri giren hırsızlar evleri soydu.

Karacadağ ailesinin ilçede yaşayan akrabaları evlerin, panjur ve balkon kapılarının kırık olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Yeni Mahalle'de Tevfik Aydoğan'a ait müstakil eve hırsızlık teşebbüsünde bulunulduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerinde A.Y. (22) ve M.Ç'yi (16) yakaladı.

Gözaltına alınan ve daha önceden hırsızlık sabıkalarının olduğu öğrenilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı.