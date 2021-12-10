Kulu'da Canımana Mahallesinde cami temeli törenle atıldı

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinin çevre mahallelerinden olan Canımana Mahallesinde yeni camının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Canımana Mahallesi Cami Yaptırma, Koruma, Yardım ve Dayanışma Derneği tarafından 520 metrekarelik alan üzerine bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte caminin temeli törenle atıldı. Temel atma töreninde Kur'an-ı kerim tilaveti yapıldı ve Müftü Muhsin Yıldız tarafından dualar okundu. Protokol tarafından cami temeli harçla buluşturularak, kurban kesildi. Caminin 2022 yılı sonlarında ibadete açılacağının tahmin edildiği öğrenildi.

Cami temel atma törenine Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Karaca, MHP ilçe Başkanı Fatih Toklucu, Müftü Muhsin Yıldız, Dernek Başkanı Harun Uçar, mahalle muhtarı, davetliler ve mahalle halkı katıldı. - KONYA