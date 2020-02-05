Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi açıldı

05.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:14

Çocuk dostu İzmir için yeni adım

"Çocuk dostu İzmir" hedefi doğrultusunda bir adım daha atıldı. Sosyoekonomik yönden dezavantajlı çocuklara bilimsel, sosyal, kişisel beceriler kazandırma hedefiyle atölyeler düzenleyen Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi'nin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla bugün resmi açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan Tunç Soyer, "Seferihisar'da Türkiye'nin ilk Çocuk Belediyesi'ni kurarken, Masal Evleri'ni açmaya başladığımızda ya da 'İzmir'e Hoş gedin Bebek' projesini uygulamaya koyduğumuzda da amacımız aynıydı: Çocuk dostu İzmir. Sürdürülebilir gelişme hedeflerine ulaşmak ve İzmir'in dünyayla bütünleşmesini sağlamak için yapacağımız en kalıcı şey ç ocuklarla ilgili çalışmalardır. Onların eğitimine, donanımına katkı sağlayabiliyorsak, hayal dünyalarına yeni bir kapı açabiliyorsak en doğru işi yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

İzmir'in geleceğini yeniden yaratıyoruz

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'da Türkiye'nin iyi sonuçlar almadığına vurgu yapan Soyer şöyle devam etti: "Bunu hak etmediğimizi düşünüyorum. Bu nedenle odağımızı değiştirip çocuk merkezli bir kent yaratmak istiyoruz. Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi bir yandan çocuklara haklarını öğretecek, bir yandan onların hayal gücünün sınırlarını genişletecek, bir yandan da teknoloji ve bilimle tanışmalarını sağlayacak. Biz bu atölyelere çok önem veriyoruz. Bu Merkez'in çocukların kişisel, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmesinde, araştırma ve tasarım yeteneklerinin ilerlemesinde çok önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Bu projeyle İzmir'in geleceğini yeniden yarattığımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

İzmir Sanat'ta yapılan açılış toplantısının ardından Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi'ne geçildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, atölyeleri ziyaret etti ve çocuklara Samed Bahrengi'nin "Küçük Kara Balık" kitabını hediye etti.

Kaynak: Bültenler