Kültüre yapılan saygısızlık temizlendi
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Kültüre yapılan saygısızlık temizlendi

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Kültüre yapılan saygısızlık temizlendi Peri bacalarına yazılan yazılar silindi Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi'nde bulunan peribacalarındaki spreyle yazılmış yazılar, uzmanlar tarafından temizlendi.

Kültüre yapılan saygısızlık temizlendi

Peri bacalarına yazılan yazılar silindi

KAYSERİ - Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi'nde bulunan peribacalarındaki spreyle yazılmış yazılar, uzmanlar tarafından temizlendi.

Yeşilhisar İlçesi'ne bağlı Araplı Mahallesinde bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyarlarla yazılan yazılar; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yeşilhisar Kaymakamlığı ve Yeşilhisar Belediyesi tarafından koordine edilerek Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü uzmanları tarafından temizlendi.

Kültüre yapılan saygısızlık temizlendi
Kültüre yapılan saygısızlık temizlendi
Kültüre yapılan saygısızlık temizlendi
Kültüre yapılan saygısızlık temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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