Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İstişare Kurulu Oluşturuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm sektörünü temsil eden 9 kurum ve meslek birliğiyle Turizm İstişare Kurulu oluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmecileri Derneği (TÖSHİD), Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Deniz Turizmi Birliği (DTB), Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) gibi sektöre yön veren kurumlar bir araya gelerek Turizm İstişare Kurulu oluşturacak.

Dünya Turizm Örgütü'nün Turizmde Global Etik İlkeler Bildirgesi'ni benimseyen kurul, turizm sektörünün sürdürülebilir gelişimi ve istikrarlı büyümesi için bir turizm master planının oluşturulmasına öncülük etmek, Türkiye markasını güçlendirmek, yurt içinde ve yurt dışında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini birlikte gerçekleştirmek, turizmi, ekonominin verimli bir sektörü haline getirecek politikalar üretmek, turizmin ülke ekonomisi, bölgesel kalkınma ve toplam refaha olan katkısını arttırmak gibi hedeflere odaklanacak.

Kurul ile ilgili protokol, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törenle 27 Nisan 2018 Cuma günü imzalanacak. - ANKARA