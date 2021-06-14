KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN HEYET, YENİŞEHİR'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkilileri, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde incelemelerde bulundu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkilileri, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kahraman, Daire Başkanı Emel Azizoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Yenişehir Şemaki Evi Müzesi ve Sinanpaşa Külliyesi'nde incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen heyeti Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Kaymakam Suat Seyitoğlu karşıladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Kaymakamı Seyitoğlu, 'Burada Şemaki Evi Müzemiz var, müzenin yeni baştan onarımı noktasında gerçekten yıkık ve dökük haldeyken valimizin olaya et atmasıyla beraber burası mamure hale getirildi. Fakat bundan sonrası çok önemli, bunun dizaynı, teşrifi ve benzeri noktalarda bir takım yeni faaliyetlerin yapılması gerekiyor ki müze kendini etnografik anlamda gösterebilsin. Bunun da çalışmasını kültür bakanlığından gelen misafirlerimiz olaya el attılar. Kısa zamanda inşallah bunun projesi tamamlanacak' dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Aydın ise, '2022 yılında Kültür Bakanlığı ile birlikte güzel projelere imza atacağımızı düşünüyorum' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı