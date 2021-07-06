Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 4 üniversite arasında telif haklarıyla ilgili protokol imzalandı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kültür endüstrilerini oluşturan tüm sektörlerde küresel pazarların hedeflenmesinin öncelikli olması gerektiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kültür endüstrilerini oluşturan tüm sektörlerde küresel pazarların hedeflenmesinin öncelikli olması gerektiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Telif Hakları Eğitim Merkezi ile Hacettepe, Beykent, Kadir Has ve İzmir Ekonomi üniversiteleri arasındaki iş birliği protokolü imzalandı.

Bakan Yardımcısı Yavuz, törende yaptığı konuşmada, kültür endüstrilerinin ekonomi ve istihdama katkısına değinerek, aynı zamanda bu alanda üretilen ürün ve hizmetlerin ülke kimliğinin ve değerlerinin taşıyıcısı olduğunu belirtti. Yavuz, "Bu açıdan kültür endüstrilerini oluşturan tüm sektörlerde küresel pazarların hedeflenmesi öncelikli olmalı." dedi.

Yavuz, Bakanlık olarak telif haklarının etkin korunmasına yönelik hukuki ve idari çalışmaların yanında kültür endüstrilerini destekleme ve rekabet gücünü artırmaya yönelik birçok adım attıklarını vurguladı.

Sadece hukuki düzenlemeler yapmak ve caydırıcı yaptırımları devreye sokmanın iyi işleyen bir telif hakları sistemi için yeterli olmadığına işaret eden Yavuz, bu alanda faaliyet gösterenlerin bilgi birikimine katkı yapılmasının, bilinç ve farkındalık oluşturulmasının üst düzey başarıda kritik role sahip olduğunu söyledi.

"Kültür Endüstrilerinin Ülke Ekonomisine Katkısının Ölçümü Raporu"na değinen Yavuz, bu alanın yarattığı toplam katma değerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payının, son 10 yıllık dönemde artarak, yüzde 2,88'e ulaştığına işaret etti.

Yavuz, Türkiye'nin toplam istihdamı içerisinde kültür endüstrilerinin payının yüzde 4,34 olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Son 10 yılda en çok istihdam yaratan sektörlerimiz yazılım, bilgisayar oyunları ve veri tabanı, kitap ve yazılı basın, reklamcılık, radyo ve televizyon yayıncılığı sektörleri. Nüfusumuzun genç ve kültür endüstrilerine olan ilgisinin yüksek olması bu sektörlerimizin ileride küresel piyasalarda daha iddialı konuma geleceği konusundaki beklentilerimizi artırmaktadır."

Yavuz, "Yaratıcı Kültür Endüstrileri Kuluçka Merkezleri Raporu"nun da yaratıcı kültür endüstrileri ve ilgili sektörlerdeki potansiyeli ortaya koyması açısından önemini vurguladı.

Geçen yıl yargı mensuplarının bu alandaki bilgi birikiminin artırılması için Türkiye Adalet Akademisi ile iş birliği yapıldığını anımsatan Yavuz, "Bilgi birikiminin ve farkındalık seviyesinin artmasıyla, ülkemiz telif hakları sisteminin ve kültür endüstrilerinin uzun vadede olumlu bir şekilde etkileneceğini bugünden görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yasanın varlığı güçlü telif hakları sistemi olduğu anlamına gelmiyor"

Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent ise tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de telif haklarına ilişkin yasanın bulunduğunu ancak tek başına bu yasanın varlığının ülkede güçlü bir telif hakları sisteminin olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Yasayı uygulayan yargı mensubundan bilinçli ve farkındalık sahibi toplumsal kesimlere kadar türlü paydaşın sahiplenmesiyle ancak ülkede sağlıklı işleyen bir telif hakları sisteminin olabileceğini belirten Taşkent, "Telif Hakları Eğitim Merkezi yaptığı ihtiyaç analizleri ve topladığı talepler doğrultusunda son iki yılda 40'ı aşkın kurum ve kuruluştan 3 bin 500'ü aşkın insana verdiği eğitimler üzerinden ulaşmış durumda." dedi.

Törene Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Murat Ferman, Hacettepe Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Serper, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz'de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık