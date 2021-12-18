Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Mehmet Nuri Ersoy İlimize Teşrif Etti

NİĞDE (Habermetre) - Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere ilimiz Niğde'ye teşrif ettiler.

Ziyaretlerine Niğde Valiliği ile başlayan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u Valilik girişinde Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nihat Özkök, İl Genel Meclis Başkanı Nusret Teksin, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç ile ilgili kurum müdürleri karşıladılar.

Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, valilik makamında Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek'ten İlimiz genelinde bulunan kültür varlıkları ile devam eden çalışmalar ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Valilik ziyaretinin ardından programda yer alan ziyaret ve incelemelere devam etmek üzere Valilik Makamından ayrılan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Niğde Belediyesinin ardından sırasıyla Niğde Kalesi çevresinde bulunan tarihi yapılardaki restorasyon çalışmaları, Göncü Konağı restorasyon çalışmaları, Ak Medrese, Gümüşler Manastırı, Yeşilburç Turizm Köyü, Roma Havuzu, Kemerhisar Su Kemerleri ile Niğde Müzesini ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

Ziyaret ve incelemelerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek ve beraberindeki protokol üyeleri ile Çukurkuyu Kasabasına giderek Şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabri başında dua ettiler.

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