Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Müzesi'ni gezdi, müzedeki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Müzesi'ni gezdi, müzedeki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy, Çumra ilçesindeki Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin temel atma töreninin ardından kent merkezindeki Mevlana Müzesi'ne geçti.

Ersoy, Mevlana Müzesi'nin Kubbe-i Hadra'sında devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Alaaddin Bulvarı'na geçen Bakan Ersoy, burada Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen dış cephe güçlendirme projeleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy'a Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri Tahir Akyürek ve Ziya Altunyaldız, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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