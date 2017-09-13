Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Çin'de

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çin'de Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 22. Genel Kurulu Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı.



Resmi ziyaret programı kapsamında Çin'de bulunan Kurtulmuş, ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinin Çıngdu kentinde yapılan BMDTÖ 22. Genel Kurulu Toplantısı'nın açılışına iştirak etti. Açılış öncesi davetli bakan ve üst düzey temsilciler aile fotoğrafı çektirdi.



Faaliyetine 1975 yılında başlayan BMDTÖ'nün kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye, söz konusu genel kurul toplantısına üst düzey temsil ile katılıyor. Bunun yanı sıra bugün BMDTÖ'de Türkiye'nin yürütme üyeliğine adaylığı oylanacak.



Bakan Kurtulmuş, açılış oturumunun ardından Özbekistan Turizm Kalkınması Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abdulhakimov ile ikili görüşmede bulundu. Görüşmede Kurtulmuş ve Abdulhakimov, Türkiye ile Özbekistan arasındaki turizm alanında mevcut iş birliği konularını ele aldı.



Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Çıngdu'daki temasları çerçevesinde Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Abulfas Garayev'le de bir araya gelecek.