Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Şanlıurfa'da yabancı öğrencilerle buluştu

ŞANLIURFA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'nde 9 farklı ülkeden 40 öğrenciyle buluştu.

Bakan Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte öğrenci İbrahim Kırmızı'nın sosyal medyadan üniversiteye davetine icabet etti.

Harran Üniversitesi'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, burada "Geleceğini Yeşile Boya" Erasmus projesi kapsamında İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Suriye, Ürdün, Bangladeş, Hindistan, Japonya'dan kente gelen 40 öğrenciyle Osmanbey Yerleşkesi'nde bir araya geldi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, üniversite bahçesinde öğrencilerle çay içip sohbet etti.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Ersoy'a, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik de eşlik etti.

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