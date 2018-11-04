Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya'da İncelemelerini Sürdürüyor

Bakanlığı ile ilgili temas ve incelemelerde bulunmak üzere dün Nevşehir'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya bölgesinde bugün de Mustafapaşa köyündeki tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın da eşlik ettiği gezi de Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Köyünü ziyaret etti.

Mustafapaşa Köyünde ilk olarak Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'ni gezen Ersoy, müzenin kurucusu Sibel Radiye Gül'den müzedeki folklorik bebeklere ilişkin bilgiler aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, daha sonra köy meydanında bulunan Kostantin-Eleni Kilisesi'ni de ziyaret ederek yetkililerden kiliseye ilişkin bilgiler aldı.

Daha sonra meydanda bulunan kahvehanede vatandaşlarla da sohbet eden Ersoy, yayımlandığı günlerde reytingleri alt üst eden Asmalı Konak dizisinin ilk olarak çekiminin yapıldığı tarihi Rum Evi'ni gezerek,işletmecilerden çeşitli bilgiler aldı.

Bakan Ersoy daha sonra Mustafapaşa Kövyündeki yapımı tamamlanan bir butik otele de giderek işletmecilerle bir süre görüştü.

Çok sayıda gazetecinin de izlediği gezide Bakan Ersoy, Kapadokya Üniversitesi yerleşkesini de ziyaret ederek, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'dan sürdürülen eğitim çalışmalarına ilişkin olarak da bilgiler aldı. - NEVŞEHİR