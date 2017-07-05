Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Prof. Dr. Rahmi Oruç Güvenç'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Dünya çapında bir isim olan Rahmi Oruç Güvenç, her zaman minnet ve saygıyla anılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, akademi ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



Avcı, müzikle tedavi konusunda önemli çalışmalara imza atan ve girdiği operasyonun ardından geçirdiği kalp krizi sonucu 69 yaşında hayata veda eden Prof. Dr. Güvenç'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Avcı, mesajında, bir akademisyen titizliği ve bir sanatçı hassasiyeti ile dünden bugüne bir köprü kuran Güvenç'in insanlığa ve topluma büyük hizmetlerde bulunduğunu, Türk musikisinin geleneksel boyutuyla bilime katkıda bulunmasını sağladığını ve gelecek kuşakların kökleriyle bağının derinleşmesinde de etkin rol oynadığını belirtti.



Dünyada müzikterapi ve etnomüzikoloji çalışmalarının hem teori hem de uygulama safhalarında etkin rol üstlenen Güvenç'in yurt içinde ve yurt dışında önemli ilklere imza attığına vurgu yapan Avcı, mesajında şunları kaydetti:



"Bilim ve sanat dallarındaki başarılarını eğitim alanına da taşıyan, bu yolda yurt dışında önemli merkezlerde eğitim kurumları açan ve birçok önemli yabancı akademik ödüle layık görülen Güvenç, ülkemizi pek çok uluslararası kuruluşta da temsil etmiştir. Dünya çapında bir isim olan Rahmi Oruç Güvenç, her zaman minnet ve saygıyla anılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, akademi ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."