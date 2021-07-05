Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İyilik İçin Sanat Derneğinin karma sergisini gezdi
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İyilik İçin Sanat Derneğinin karma sergisini gezdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İyilik İçin Sanat Derneğinin karma sergisini gezdi
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İyilik İçin Sanat Derneğinin düzenlediği 39 Galeri'deki karma sergisini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İyilik İçin Sanat Derneğinin düzenlediği 39 Galeri'deki karma sergisini ziyaret etti.

Derneğin hayata geçirdiği "Pasajda Bir Yıl", "Anadolu'dan İzlenimler" ve "Atölye Cer" projelerinde yer alan sanatçıların eserlerinden oluşturulan sergi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Yavuz, derneğin geliştirdiği projeler hakkında bilgi alırken, sanatçıların eserlerini inceledi.

Özgül Özkan Yavuz, sergide dinamik kadın girişimcilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sanatı ve sanatçıyı destekleyen ve daha geniş kitlelere duyurulması için özverili birçok çalışma gerçekleştiren İyilik İçin Sanat Derneğini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Turizm sektörünün önemli oyuncularının başlattığı bu tarz projelerin büyük fark yarattığını hep birlikte görüyoruz. O yüzden otel yöneticilerimizin aslında şehrin en önemli paydaşlarından biri olduğunu bizler biliyoruz. Bunu yeni dönemde daha çok sahaya çıkarak, kültür ve sanat başta olmak üzere farklı sektörlerle gerçekleştirilen birlikteliklerle ortaya koymalıyız."

İyilik İçin Sanat Derneği Genel Sekreteri Handan Aral da "Türk sanatını ve genç sanatçıları desteklemek üzere 6 yıl önce çıkmış olduğumuz bu yolda geldiğimiz noktadan son derece mutlu ve gururluyuz. Evrensel bir değer olan sanatın daha geniş kitlelere yayılması amacıyla sürdürdüğümüz faaliyetlerin önemli kurumlar tarafından desteklenmesi de bizlere ekstra motivasyon kaynağı oluyor. Bu vesile ile derneğimizin faaliyetlerini yakından takip eden, ziyaretleri ile bizleri onurlandıran bakanımız Özgül Özkan Yavuz'a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Küratörlüğünü Dr. Feride Çelik'in üstlendiği sergi, 39 Kalamış Marina'da 9 Temmuz'a kadar ücretsiz görülebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İyilik İçin Sanat Derneğinin karma sergisini gezdi - Haberler
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