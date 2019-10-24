Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atanan Ahmet Misbah Demircan kimdir?

24.10.2019 17:48

Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumuna ilişkin atama kararları sonucu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına getirildi. Kullanıcılar Ahmet Misbah Demircan hangi partiden, görevi ve hayatını araştırıyor. Beyoğlu eski Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan hakkında detaylı bilgi haberimizde…

AHMET MİSBAH DEMİRCAN KİMDİR?

Demircan, 1967 yılında İstanbul Kasımpaşa'da dünyaya geldi. Babası ilahiyatçı ve yazar olan Ali Rıza Demircan'dır. Aslen Rize'nin Sütlüce köyünden olan siyasetçi, Piyalepaşa İlköğretim Okulu'nda okuyan okudu, Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde öğrenim gördü. 1992'deMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı üniversitede Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını yaptı. Ardından Tunus ve İngiltere'de dil eğitimi aldı.

Kariyerine turizm alanında rehber olarak başlayan Misbah Demircan, özel bir turizm firmasında genel müdür oldu. MÜSİAD'ın Dış İlişkiler ve Teşkilatlanma Komisyonu'na girdi. Sonrasında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nde (TURSAB) çeşitli vazifeler yürüttü.

AK PARTİ'NİN KURULMASIYLA SİYASETE ATILDI

2001 senesinde AKP'nin kurulmasıyla siyasete katıldı. AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısı olarak başladı, İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Merkez Turizm Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak devam etti. 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde İstanbul 2. bölgeden 16. sıra milletvekili adayı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'den Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçimleri kazandı. 29 Mart 2009 – 30 Mart 2014'de yapılan yerel seçimlerde tekrar Beyoğlu Belediye Başkanı seçildi.