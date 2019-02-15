Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, Nusaybin'de

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Mardin'in Nusaybin ilçesini ziyaret etti.



Beraberindeki Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaattin Aydın ile Nusaybin'e gelen Dursun, Nusaybin Halk Kütüphanesi ve Mitanni Kültür Merkezi Kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

İlçe Müdürü Nurettin Şimşek'ten bilgi alan Dursun, ilçedeki kütüphane ile etüt merkezindeki öğrencilerle bir araya geldi.

Dursun, kütüphanedeki kayıtlı kitap sayıları, kayıtlı üye sayısı, günlük ziyaretçi sayıları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA