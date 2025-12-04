Zootropolis 2, rekorlarla gösterime girdi

Zootopia 2, sinema salonlarına adım atar atmaz gişe tarihini adeta yeniden yazdı. Disney'in dev bütçeli animasyon devam filmi, yalnızca ilk haftasında 556 milyon dolarlık küresel açılışla hem stüdyonun hem de animasyon sinemasının rekorlarını geride bırakarak tüm dünyanın gündemine oturdu. Bu olağanüstü başlangıç, filmi "tüm zamanların en iyi açılış yapan yapımları" arasına doğrudan taşıdı.

Filmin gişesi, Avengers: Endgame, Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) ve Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok'un (Spider-Man: No Way Home) ardından 4. en büyük küresel açılış olarak kayda geçti.

DÜNYA GENELİNDE GİŞE PATLAMASI

Film, uluslararası pazarlarda 400 milyon dolar, Kuzey Amerika'da ise 156 milyon dolar hasılat elde ederek hem Disney'in hem de animasyon sinemasının rekorlarını geride bıraktı.

Disney Entertainment eş başkanı Alan Bergman, başarının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Zootropolis 2'ye gösterilen olağanüstü ilgi, hem filmin evrensel cazibesinin hem de ekibimizin ortaya koyduğu inanılmaz emeğin bir yansıması. Disney Animasyon için gurur verici bir an."

ASIL SÜRPRİZ ÇİN GİŞESİ

Zootropolis 2 özellikle Çin'de olağanüstü bir performans sergiledi. Film, gösterime girdiği günden bu yana 272 milyon dolar hasılat yaparak ülkede yabancı animasyonlar arasında tüm zamanların en büyük açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca Avengers: Endgame'den sonra Çin'de yabancı bir film için ikinci en büyük açılış oldu.

İlk filmin Çin'de çok sevilmiş olması ve Şanghay Disneyland'ta açılan "Zootopia Land" bölümü, devam filminin popülaritesini daha da artırdı. Zootropolis 2, sadece beş günde ilk filmin Çin'deki toplam gişesini geride bıraktı.

Çin'i; Fransa (14,6 milyon dolar), Güney Kore (13,7 milyon dolar), Meksika (10,4 milyon dolar) ve Almanya (8,8 milyon dolar) takip etti.

TAVŞAN VE TİLKİ ORTAKLIĞI

Jared Bush ve Byron Howard'ın yönettiği film, tavşan polis Judy Hopps ile tilki ortağı Nick Wilde'ı yeni bir macerada yeniden bir araya getiriyor. İkili bu kez, şehre yeni taşınan gizemli bir sürüngenin izini sürüyor.

Seslendirme kadrosuna Everything Everywhere All at Once ile Oscar kazanan Ke Huy Quan da katıldı. Eleştirmenlerden gelen ilk yorumlar oldukça olumlu ve filmin yıl boyunca gişede güçlü kalacağı tahmin ediliyor.

TÜRKÇE VERSİYONUNDA CEM YILMAZ SÜRPRİZİ

Türkiye'deki izleyiciler için ise tanıdık bir ses sürprizi vardı. İlk filmde olduğu gibi Zootropolis 2'de de tilki Nick Wilde karakterini ünlü komedyen Cem Yılmaz seslendirdi.