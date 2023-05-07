Zindan Mağarası ziyaretçilerini ağırlıyor

Isparta'nın Aksu ilçesindeki Zindan Mağarası, doğal güzellikleri ve Roma dönemine ait eserleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Isparta'nın Aksu ilçesindeki Zindan Mağarası, doğal güzellikleri ve Roma dönemine ait eserleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Ziyaretçileri ilk olarak Roma Köprüsü'nün karşıladığı 765 metre uzunluğundaki mağara, 1300 rakımda bulunuyor.

Mağaranın girişinde bulunan Eurymedon Açık Hava Tapınağı ve Irmak Tanrıçası'nın mozaiği ziyaretçileri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Türkiye'nin gezilebilir en uzun mağaralarından olan Zindan Mağarası 5 milyon yıl yaşında. İçerisinde doğal hamam bulunan tektonik mağara, ekolojik, arkeolojik ve teolojik özellikleri bir arada taşıyor.

Binlerce yılda oluşan sarkıt, dikit ve sütunların etkileyici atmosferindeki mağarada, yeraltı deresinden kayalıklara çarparak akan su sesleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

20 yıl önce yürüyüş platformu ve ışıklandırılması yapılarak turizme açılan mağaraya yabancı turistler de ilgi gösteriyor.

Halk arasında cildi güzelleştirdiğine inanılan suyuyla merak uyandıran mağaranın bu yıl yaklaşık 25 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.