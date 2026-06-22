EÜ Etnografya Müzesinde el emeği eserler sergilendi

Zeytindalı Sanat Evi öğrencilerinin bir yıllık titiz çalışmasıyla hayat bulan, mozaikten yağlı boyaya kadar pek çok farklı tekniği barındıran karma sergi, Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Ege Üniversitesi (EÜ) Etnografya Müzesi, Zeytindalı Sanat Evi öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı karma sergiye ev sahipliği yaptı. Cam ve taş mozaiklerden yağlı boya tablolarına, pastel çalışmalardan seramik ürünlere kadar geniş bir yelpazede sunulan eserler, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi Müdürü Doç. Dr. Dilek Maktal Canko, müzede çok yoğun bir şekilde söyleşi ve sergiler gerçekleştirdiklerini belirtti. Doç. Dr. Canko, "Bugün çok değerli ve heyecan verici bir sergimiz var. Zeytindalı Sanat Evi'nden sevgili Gamze Çelik Hocamız ve öğrencilerinin bir yıl boyunca verdiği büyük emeği burada görüyoruz. Bizim için de çok özel bir sergi" diye konuştu.

"Eserlerimizin tamamı el emeği"

Zeytindalı Sanat Evi kurucusu Gamze Çelik, sergilenen eserlerin arkasındaki yoğun çalışma sürecini anlattı. Çelik, "Öğrencilerimle birlikte tam bir yıldır bu eserler için uğraşıyoruz. Atölyemizde seramik ürünler, mozaik, yağlı boya ve pastel boya gibi birçok tekniği birlikte uyguluyoruz. Bizler bu eserleri yaparken hem eğleniyoruz hem de üretirken öğreniyoruz. Buradaki taş mozaiklerimizi makaslarımızla tek tek, birebir keserek şekillendiriyoruz. Hiçbir eser hazır ürün değil. Cam mozaiklerimiz ise şeffaf pencere camlarının arka tarafı boyanarak tek tek renklerine uygun hazırlanıyor; ardından yapıştırma ve derz işlemlerinden geçiyor. Bu yüzden çok büyük bir emek söz konusu" dedi.

Sergide yer alan taş mozaik çalışmalarında, öğrencilerin taşları tek tek elle kesip boyayarak özgün tablolar ortaya çıkardığı görüldü. Cam mozaik bölümünde ise normal şeffaf camların arkası boyanarak renkli camlar elde edildi ve yaklaşık 6 aylık yoğun bir atölye çalışmasının ardından bu eserler sergiye hazır hale getirildi. Serginin dikkat çeken bir diğer bölümünü ise yağlı boya ve pastel boya çalışmaları oluşturdu. Özellikle geleneksel tekniklerin dışına çıkılarak hazırlanan "yağlı boya üzerine dikme" tekniğiyle üretilmiş yenilikçi eserler, sergiyi gezen sanatseverler ve akademisyenler tarafından tam not aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı