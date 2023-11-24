Zeytinburnu Belediyesi'nin Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Fotoğraf Yarışması'nın sonuç bildirgesi yayınlandı. Serbest ve Foto Öykü olmak üzere iki kategoride gerçekleşen fotoğraf yarışmasında Zeytinburnu'nu en iyi anlatan ödüllü kareler belli oldu.

Zeytinburnu Belediyesi'nin en kıdemli yarışmalarından biri olan 'Fotoğraf Yarışması' bu yıl 13'üncü kez düzenlendi. Yaklaşık 320 bin TL'lik para ödülünün dağıtılacağı '13. Fotoğraf Yarışması'nın konusu ise her zamanki gibi Zeytinburnu temalı karelerdi. Zeytinburnu'nu en iyi anlatan karelerin kıyasıya mücadele ettiği ve seçici jüride; ünlü Foto Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Editörü Murat Gür, Fotoğraf Sanatçıları İzzet Keribar, Leyla Emektar ve Süleyman Gündüz gibi isimlerin yer aldığı yarışmanın sonuç bildirgesi açıklandı. 'Serbest' ve 'Foto Öykü' olmak üzere iki farklı kategoriden oluşan yarışmada; 'Serbest' kategorinin birincisi, 'Erva Simidi Çok Sevdi' adlı kareyle Ahmet Öner olurken, 'Foto Öykü' kategorisinde ise Sebahattin Özveren 'Dericiler' adlı çalışmasıyla birincilik ödülüne layık görüldü.

Kazanan eserlere para ödülü

Yarışmada dereceye giren eserlere yaklaşık 320 bin TL'lik para ödülü dağıtan Zeytinburnu Belediyesi; Serbest kategoride birinci olan esere 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL verirken, 1 esere 8 bin TL'lik Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 esere 4 bin TL'lik mansiyon ödülü ve 30 esere de 2 bin TL'lik Sergilenmeye Değer Eser ödülü verecek. Foto Öykü kategorisinde ise; birinciye 30 bin TL, ikinciye 25 bin TL ve üçüncüye 15 bin TL para ödülünün yanı sıra 1 esere 10 bin TL'lik Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 esere 8 bin TL'lik mansiyon ödülü ve 20 esere de 3 bin TL'lik Sergilenmeye Değer Eser ödülü dağıtacak. - İSTANBUL