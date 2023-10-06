Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat Sezonu Mazhar Alanson Konseri ve Metin Aşoğlu Sergisi ile Açıldı

Zeytinburnu Belediyesi kültür sanat sezonunu, Türk müziğinin önemli isimlerinden Mazhar Alanson'un konseri ve ressam Metin Aşoğlu'nun Artı-k Sanat sergisi ile açtı.

Zeytinburnu Belediyesi 2023-2024 kültür sanat sezonunu ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un konseri ve hayatını sanata adayan ressam Metin Aşoğlu sergisiyle açtı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış programına, İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Zeytinburnu kültürle sanatla anılan bir ilçemiz"

Açılış programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "En önemli zenginliğimiz beşeri sermayemiz. Bunun içerisinde de en kıymetli olanlar kültür sanat insanlarımız. O açıdan İstanbul'u İstanbul yapan kültür adamlarımız, sanat adamlarımız. Bu şehri daha da kıymetli hale getiriyorlar. Ben kendilerine bu şehre verdikleri emeklerden dolayı, ülkemize kazandırdıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Zeytinburnu kültürle sanatla anılan bir ilçemiz ve yediden yetmişe herkesin sanat faaliyetleri yapabileceği ortamlar hazırlandı. Zeytinburnu'nun özellikle son yıllarına baktığımızda bu gelişmeyi çok açık bir şekilde görebiliyoruz. İnşallah görev yapacağımız süre içerisinde okullarımızdan başlayarak, kamunun her alanında bu çalışmalara katkı vermeye gayret edeceğiz. Ben Metin Hocamızı tebrik ediyorum. Sıfır atık denildiğinde sanki soyut bir kavrammış gibi anlaşılabiliyor ama sizin yaptığınız eserlerle birlikte bunu daha da iyi görmüş olduk" dedi.

"Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi kültür ve sanatın diriltici gücüne inanlar için bu yıl 14. kez kapılarını açıyor"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, "Yeni bir kültür sanat mevsimi daha başlıyor. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi, kendine inanan, şehrine inanan, kültür ve sanatın diriltici gücüne ve en önemlisi de birbirine inanlar için değerli sanatçımız Metin Aşoğlu'nun Artı-k Sanat sergisi ve Mazhar Alanson'un konseriyle bu yıl tam 14. kez kapılarını açıyor. Hem soyut hem somut varlığıyla bu bina köklerini güçlendirdikçe, insanların varlığına aşina olduğu bir buluşma noktasına dönüştükçe Zeytinburnu'nun da her gün biraz daha iyiye, aydınlığa, feraha, kemale erdiğini düşünmek istiyorum. Yıllar evvel ektiğimiz tohumların yeşerdiğini, diktiğimiz fidanların filizlendiğini artık en somut biçimde gördüğümüz, koridorlarını gururla adımladığımız bir yerdir bizim için Zeytinburnu Kültür Sanat. Bugün Türkiye'nin kültür sanat dünyasındaki insanların önemli bir kısmının hikayesinde Zeytinburnu Kültür Sanat anlamlı bir durak olarak yer almaktadır ve yer almaya devam edecektir. Açıldığı günden bu yana Zeytinburnu Kültür Sanat'ta, bin 229 seminer ve söyleşi, 455 sinema gösterimi, bin 138 tiyatro gösterimi, 18 sempozyum, 282 özel etkinlik ve 397 konser düzenlendi" dedi.

Sergi hakkında konuşan ressam Metin Aşoğlu ise, "Sergi tamamıyla atıklardan oluşmuş bir sergi sıfır atık projesiyle yapılmış bir sergi. 2017 yılında başladım bu çalışmaya. 2017 yılından beri fabrikaların atıklarından, onların preslerinden çıkan hurdaya giden parçalardan tasarımlar yapıyorum" dedi.

Artı-k Sanat sergisi, 6 Ekim-21 Kasım tarihleri arasında Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. - İSTANBUL