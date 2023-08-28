Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri Yaz Etkinlikleri Ödül Töreniyle Son Buldu

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri'nin 3 Temmuz-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği, içeriğinde kulüp, atölye çalışmaları, turnuva, gezi ve günlük aktiviteleri barındıran "Yaz Etkinlikleri" programı Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evi üyesi çocuklar 3 Temmuz - 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Yaz Etkinlikleri'nde birçok aktiviteye katılarak unutamayacakları bir yaz tatili geçirdi. Yaz döneminde kulüp, atölye çalışmaları, turnuvalar, geziler ve günlük aktivitelere toplamda 5 bin 173 üye katılım sağladı.

Gençler eğlenceye ve ödüle doydu

Zeytinburnu Bilgi Evleri'nin Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen kapanış töreninde, münazara, bilgi yarışması, satranç ve mangala turnuvasına katılarak ilk 3'e giren ve atölye-kulüp çalışmalarında başarı gösteren 70 Bilgi Evi üyesi ödüllerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un elinden aldı. Bilgi Evi üyeleri müzik konseri, modern dans, halk oyunu gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

59 atölye çalışması, 50 kulüp faaliyeti gerçekleştirildi

Bilgi Evleri'nde bu yaz 21 branşta toplam 59 atölye çalışması, 13 branşta ise 50 kulüp faaliyeti gerçekleştirildi. Atölyelerde toplamda 2 bin 41, kulüplerde ise bin 679 üye katılım sağladı.

400 üye kültür gezisine katıldı

Bu aktivitelerin yanı sıra her hafta İstanbul'un farklı bir köşesine kültürel geziler düzenlendi. Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi, Zeytinburnu Kültür Gezisi, Zeytinburnu İzci Evi, Topkapı Trafik Eğitim Parkı, Rami Kütüphanesi, Eyüp Matematik Evi, Topkapı Sarayı Müzesi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gezilerine toplamda 400 üye katıldı.

Turnuvalarla bilgi evi üyeleri arasında rekabet başladı

Bilgi Evleri arasında dostluk, kardeşlik bağlarını güçlendiren, tatlı bir rekabet yaşatırken aynı zamanda eğlendirmeyi hedefleyen 4 branşta turnuva gerçekleşti. Münazara, bilgi yarışması, satranç ve mangala turnuvasına katılarak ilk 3'e giren ve atölye-kulüp çalışmalarında başarı gösteren 70 Bilgi Evi üyesi ödüllerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'dan aldı. - İSTANBUL