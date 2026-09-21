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Zeynep Kurt, "Anadolu Beylerbeyliği" kitabını Kütahya Valisi Musa Işın'a takdim etti.

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Zeynep Kurt, 'Anadolu Beylerbeyliği' kitabını Kütahya Valisi Musa Işın'a takdim etti.
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Yazar Zeynep Kurt, "Anadolu Beylerbeyliği" adlı kitabını Kütahya Valisi Musa Işın'a makamında takdim etti. Kurt, eserde Anadolu Beylerbeyliği'nin 14. ve 16. yüzyıllar arasındaki idari yapısını ele aldığını belirtti; Vali Işın da Kurt'u tebrik etti.

"Anadolu Beylerbeyliği (14. Yüzyıl-16. Yüzyıl)" adlı kitabın yazarı Zeynep Kurt, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret ederek hazırladığı çalışmayı takdim etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Zeynep Kurt, kitabın içeriği hakkında Vali Musa Işın'a bilgi verdi. Kurt, çalışmasında Osmanlı Devleti'nin taşra teşkilatlanmasında önemli bir yere sahip olan Anadolu Beylerbeyliği'nin 14. ve 16. yüzyıllar arasındaki idari yapısını, yönetici kadrolarını ve işleyiş mekanizmalarını ele aldığını aktardı.

Ziyarette ayrıca eserin hazırlanma süreci ve Anadolu Beylerbeyliği'nin Osmanlı yönetim sistemi içerisindeki yeri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Kitabını Vali Musa Işın'a takdim eden Zeynep Kurt, kabulünden dolayı teşekkür etti. Vali Işın ise tarih alanındaki çalışmasından dolayı Kurt'u tebrik ederek eserinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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