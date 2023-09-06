Zeynep Bastık, Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde konser verdi

Şarkıcı Zeynep Bastık, Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde hayranlarına konser verdi. Göksu Parkı'nda sahne alan Bastık, sevilen şarkılarını seslendirirken katılımcılarla da sohbet etti. Festivalin son gününde gerçekleşen konserde Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok da katılımcılara teşekkür etti.