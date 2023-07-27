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Zeynep Bastık İstanbul Festivali'nde muhteşem bir gece yaşattı

Kültür Sanat Haberleri

Zeynep Bastık, İstanbul Festivali'nin beşinci gününde renkli repertuarıyla binlerce hayranını dans ettirdi ve duygusal anlar yaşattı.

Zeynep Bastık dün Festival Park Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali'nin beşinci gününe konuk oldu. Başarılı sanatçı, bugüne kadar seslendirdiği parçalardan oluşan renkli repertuarıyla sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı.

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Renkli repertuvarıyla binlerce hayranını dans ettiren şarkıcı, kovboyu andıran kıyafetiyle de ilgi odağı oldu. Kalabalık karşısında duygulanan Bastık, sevenlerine teşekkür etti.

Kaynak: Magazinkolik / Kültür Sanat

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