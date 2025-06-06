Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu

Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu
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Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. 'Çingene Kızı' gibi önemli eserlere ev sahipliği yapan müze, 7 saat içinde 2 bin 300 kişi tarafından gezildi.

Gaziantep'te "Çingene Kızı" başta olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi'nde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde hareketlilik yaşanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Gaziantep'te ziyaretçileri ağırlayan ve dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olma özelliğini taşıyan Zeugma, Güneydoğu turuna çıkan turistlerin ilk rotalarından birisi oluyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de sahip olan müzede, "Çingene Kızı", "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser yer alıyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kente gezmek için gelen yerli ve yabancı turistler müzede yoğunluk oluşturuyor.

Müzenin, bugün 7 saatte 2 bin 300 kişi tarafından gezildiği bildirildi.

Trabzon'dan eşi ve kızıyla gelen Aytaç Boz, müzenin çok güzel yapıldığını belirterek, "Gerçekten muhteşem, tarihi bir eserin bu şekilde tanıtılması çok güzel ve başarılı. Tadilatı da çok güzel olmuş. Orijinal şekilde muhafaza edilmiş. Burayı medyadan, internetten görüyordum. Çingene Kızı mozaiğini duymuştum ama ilk defa gezmeye geldik." dedi.

Eşi Gülbek Boz ise sanat anlamında çok güzel bulduğunu ve zevkle gezdiğini, en çok hayvan figürlerinin dikkatini çektiğini söyledi.

İstanbul'dan gelen Efe Anatça da Çingene Kızı'nı merak ettiğini ve onu görmek için geldiğini ifade ederek, "Özellikle İstanbul'un kalabalığından gelip burada böyle yerleri gezmek çok güzel. Çingene Kızı'nı görmek için geldim, asıl merakım oydu. Görsellerini görmüştüm. Canlı canlı görmek de daha farklı oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Kültür Sanat
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