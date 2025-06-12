Zeugma Mozaik Müzesi, Kurban Bayramı'nda 15 bin 600 Ziyaretçi Ağırladı

Başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere bünyesinde birçok önemli eseri barındıran Zeugma Mozaik Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde 15 bin 600 kişi tarafından ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesindeki müze, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler ile "Çingene Kızı", "Mars Heykeli" gibi önemli eserlere ev sahipliği yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip olan müze, ziyaretçilerini tarih dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Bölge turuna çıkan turistlerin ilk rotalarından biri olarak öne çıkan müze, Kurban Bayramı tatilinde aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 15 bin 600 ziyaretçiyi ağırladı.

Turist rehberi Bülent Öztürk, AA muhabirine, müzenin ziyaretçi rekorları kırdığını belirterek, "Hem Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi geliyor hem de yurtdışından misafirler müzeye ilgi gösteriyor. Ziyaretçiler, 2 bin yıl önce yapılan muhteşem mozaikleri görme imkanı buluyor." dedi.

Mustafa Esin, Tokat'tan geldiklerini belirterek, "Gaziantep'e gezi amacıyla ilk seyahatimizdi. Gerçekten şehrin kültürü ve gastronomisi bizi etkiledi. Özellikle Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserler çok etkileyici ve kesinlikle görülmeli." diye konuştu.

Almanya'da yaşayan Gülsüm Akan ise GAP turu kapsamında Gaziantep'e geldiklerini ve mozaiklerin muhteşem eserler olduğunu söyledi.