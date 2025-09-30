Zerzevan Kalesi'nde Allegra Ensemble Konseri Düzenlendi

DİYARBAKIR'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi'nde müzik grubu 'Allegra Ensemble' konseri düzenlendi.

Çınar ilçesindeki, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu olan ve Mithras Kutsal Alanı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen kadın müzik topluluklarından Allegra Ensemble sahne aldı. Grup, farklı dillerde ezgiler söyledi.

'DAHA ÖNCE BURADA BALE VE OPERA FESTİVALİ YAPMIŞTIK'

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Zerzevan Kalesi kazı başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, "Zerzevan kalesinde tarihle sanatı biz bir araya getirdik. 8 ünlü sanatçımız 'Allegra Ensemble' grubu burada dünyanın birçok farklı ezgilerini bu mistik atmosferde seslendirecek. Daha önce burada bale ve opera festivali yapmıştık. Bu unutulmaz atmosferi gün batımı eşliğinde izleyeceğiz. Anadolu ve dünya ezgileri söylenecek. Bu sanatsal etkinlikler devam edecek" dedi.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,