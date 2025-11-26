Zara'da Gezen Sinema Tırı Çocuklara Eğlence Sunuyor

Sivas'ın Zara ilçesinde "Gezen Sinema Tırı" çocuklara sinema heyecanını yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanat İçin Yolaçık Kültür ve Sanat Derneğince yaklaşık 8 yıldır uygulanan proje kapsamında Zara Gazi İlkokulu bahçesinde öğrencilere sinema keyfi yaşatıldı.

İlçe merkezindeki ilkokullarda eğitim gören öğrencilere yönelik "Gezen Sinema Tırı"nda oyun ve gösterilerin düzenlendiği etkinlikte, "Rafadan Tayfa" çizgi filmi izlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı Sinema Genel Müdürlüğümüz tarafından Anadolu'nun her köşesini sinemayla buluşturmak üzere yola çıkan Gezen Sinema Tırı 17 Kasım'dan itibaren Sivas'ta etkinliklere başladı. Bugün gün boyu 5 seans Zara ilçemizde gösterim yapan 90 koltuk kapasitesine sahip tır, Sivas Valiliğimizin himayelerinde ve müdürlüğümüzün koordinesiyle 13 Aralık tarihine kadar il merkezi de dahil şehrimizin en ücra ilçelerine kadar öğrencilerimize ulaşacak." ifadelerini kullandı.