Haberler

Türk kültürüne ait asırlık gelinlikler, Hırvatistan'da düzenlenen sergide tanıtıldı

Türk kültürüne ait asırlık gelinlikler, Hırvatistan'da düzenlenen sergide tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Anadolu'nun geleneksel gelinlikleri ve el emeği çeyizleri sergileniyor. 'Düğünümüz Var' başlığıyla açılan sergide Türk kültürü tanıtılıyor.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Türk düğün kültürünü tanıtmak amacıyla Anadolu'nun asırlık geleneksel gelinlikleri ile el emeği çeyizlerinden oluşan sergi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nde kursiyer ve öğretmenler tarafından hazırlanan eserler, Zagreb'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türk kültürünü korumak ve gelecek kuşaklara ulaştırmak amacıyla "Düğünümüz Var" başlığıyla açılan sergide Anadolu'nun farklı bölgelerine ait asırlık gelinlikler, gelin çeyizleri ve düğün sofrasını anlatan eserler yer aldı.

Zagreb Şehri Türk Azınlık Temsilciliği ve Zagreb YEE'nin destek verdiği serginin açılışında konuşan İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, serginin, Türkiye'nin kültürel değerlerini uluslararası platformda tanıtma amacı taşıdığını belirtti.

Aydın, serginin, Türk kültürünü paylaşmak ve Türkiye ile Hırvatistan arasındaki dostluğu güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türk düğün motifleri, el emeği aksesuarlar, takılar, gelinbaşı ve süsleme unsurları gibi zengin el sanatları çalışmalarının bulunduğu sergi yarın sona erecek.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Kültür Sanat
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Milli Savunma Bakanı Güler'den PKK'ya net uyarı

Bu görüntülerin yankıları sürerken Türkiye'den PKK'ya net uyarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
2 meslektaşının öldüğü kazada cipi kullanan doktora 7 yıl 9 ay hapis cezası

İki meslektaşını hayattan koparan doktorun cezası belli oldu
title