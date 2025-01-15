Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul'da 63 işletme kapatıldı

Ölüm haberleri art arda geldi İstanbul'da onlarca işletme kapatıldı
Eski Başbakan Yardımcısı Akdoğan: Bahçeli'nin çağrısını duyunca elimdeki çatalı düşürdüm

"Bahçeli'nin cümlesini duyunca elimdeki çatalı düşürdüm"
ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam

Z Kuşağı'nın Kısa Filmleri Gala Gecesinde Buluştu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Z Kuşağı'nın Gözünden Kendi Hikayelerinin Kahramanları Kısa Filmler Galası'nda lise öğrencileri, ürettikleri kısa filmleri izleyiciyle buluşturdu. Etkinlikte müzik dinletisi de yapıldı ve öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

"Z Kuşağı'nın Gözünden Kendi Hikayelerinin Kahramanları Kısa Filmler Galası" gerçekleştirildi

ANKARA - "Z Kuşağı'nın Gözünden Kendi Hikayelerinin Kahramanları Kısa Filmler Galası" gerçekleştirildi.

Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü tarafından düzenlenen "Z Kuşağı'nın Gözünden Kendi Hikayelerinin Kahramanları Kısa Filmler Galası" Cermordern'de yapıldı. Ankara'da bazı lise öğrencilerinin üniversitenin "Kısa Film Senaryo Yazımı ve Çekimi Workshop'u"nda ürettikleri kısa filmler davetlilerle buluştu. Kısa filmlerin gösterimi öncesinde davetlilere müzik dinletisi yapıldı. Halkla İlişkiler Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu kısa film gösterimleri öncesinde program hakkında bilgi vererek, "Kendi hikayesinin kahramanı Z Kuşağı Film Galası aslında deneyimsel öğrenmenin üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen projesinin iz düşümü ve bu çerçevede Ankara'nın bilinen ve başarılı liselerinin en pırıltılı öğrencilerini üniversitemizde ağırlayıp onların kendi fikirleri ile ürettikleri halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk projesinin ayağı olarak bir kısa filmin kurgulandığı, yazıldığı, adının konulduğu, afişinin üretildiği bir bütünleşik çalışma aslında. Bu çerçevede hayatlarının ilk filmini gerçekleştiren bu parlak Z kuşağı gençlerimizi daha sonra da Ankara'nın kıymetli sanat mekanlarından Cermodern'de ağırlayarak onları ömürlerinin ilk galasında sahneye çıkarıyor ve kendi bakış açıları ile toplumlarını nasıl değerlendirdikleri, geleceklerini ve yarınlarına dair nasıl bir beklenti içerisinde olduklarını sanat yolu ve iletişimin gücü ile aktardıkları bir gala düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Lise öğrencilerinin oluşturdukları kısa filmlerin gösterimleri yapıldı. Öğrencilere sertifikalarını ise üniversite akademik kadrosu, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü ve Etimesgut Kaymakamı takdim etti.

Z Kuşağı'nın Kısa Filmleri Gala Gecesinde Buluştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - Kültür Sanat
img

Ezeli rakibe gidiyor
img

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
img

"Bahçeli'nin cümlesini duyunca elimdeki çatalı düşürdüm"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÖTV muafiyetli araç alımında yeni dönem başladı

Araç alacaklar dikkat! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin iki yıldızını da yanına alıyor

İlk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar

"Onların da suyu ısındı, yakında ortaya çıkacak"
Okan Bayülgen'den cinsellik sorusuna olay yanıt

Cinsellik sorusuna olay yanıt! Saba Tümer kahkahalara boğuldu
Güney Kore devlet başkanı gözaltında

Ülke tarihine geçti! Verdiği karar sonunu getirdi
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!

Son Dakika Haberleri

Antalya hava durumu 15 Ocak | Bugün Antalya'da yağmur var mı, hava nasıl olacak? Resmi Gazete bugün (15 Ocak) atama kararları neler? Ankara elektrik kesintisi! 15 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 15 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Edirne okullar tatil mi15 Ocak Çarşamba (EDİRNE VALİLİĞİ SON DAKİKA)? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 15 Ocak Sultanbeyli, Pendik, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 15 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 15 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 15 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.