Tarihi Donduran Kulesi Restorasyon Beklerken Yazılarla Tahrip Edildi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bulunan tarihi Donduran Kulesi'nin, turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan restorasyon çalışmaları başlamak için gün sayarken, tarihi kule ise üzerine yazılan yazılar sebebiyle adeta karalama duvarına döndü.

1300'lü yılların sonlarında saray kulesi olarak Menderes Ovası'na hakim bir konuma inşa edilen ve Aydın'da ayakta kalmış 4 kuleden biri olma özelliğini taşıyan Donduran Kulesi, restorasyon çalışmaları için gün sayıyor. Yenipazar'ın Donduran Mahallesi'nin güneyinde bulunan tarihi kulenin, turizme kazandırılması için hazırlıklar devam ederken yaklaşık maliyet tespitinin yapılmasının ardından restorasyon çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.

Bir yandan güçlendirme ve restorasyon çalışmaları için gün sayan tarihi kule bir yandan da duyarsız vatandaşların hedefi haline geldi. Kuleyi ziyaret eden bazı vatandaşlar, duyarsız kişilerce kulenin adeta karalama duvarı gibi kullanılmasına tepki gösterdi. Bir saray kulesi olarak dönemin zengin kişisi tarafından 3 katlı olarak yapılan tarihi kuleye, makaralı asansörle çıkılırken, zamana direnen tarihi kulenin duvarlarındaki manzarayı görenleri üzüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı