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Yüz felci geçiren İlyas Salman'dan haber var

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Geçtiğimiz günlerde yüz felci geçirdiği ortaya çıkan usta sanatçı İlyas Salman, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklanan "Oy'una Geldik" film ekibi tarafından düzenlenen basın açıklamasında görüntülendi.

Çiçek Abbas, Banker Bilo, Kibar Feyzo, Beş Parasız Adam gibi unutulmaz yapımlarda boy gösteren usta sanatçı İlyas Salman'ın yüz felci geçirdiği ortaya çıkmış ve bir görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Sevenleri tarafından sağlık durumu merak edilen İlyas Salman, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklanan "Oy'una Geldik" film ekibi tarafından düzenlenen basın açıklamasında görüntülendi.

Yüz felci geçiren İlyas Salman'dan haber var

YÜZ HATLARI DÜZELMİŞ

Yürümekte güçlük çektiği için basın toplantısı sırasında oturduğu gözlenen usta oyuncunun yüz hatlarının da önceki görüntüye nazaran düzeldiği görüldü. Burada kısa da bir açıklama yapan İlyas Salman, "Saray'ın dalkavuğu olsaydım, halkın soytarısı olmak yerine, bu filmi yasaklamazlardı. Ve ben, halkın soytarısı olduğum için de onur duyuyorum kendimle" ifadelerine yer verdi.

İşte İlyas Salman'ın son hali;

Yüz felci geçiren İlyas Salman'dan haber var

Yüz felci geçiren İlyas Salman'dan haber var

Yüz felci geçiren İlyas Salman'dan haber var

Yüz felci geçiren İlyas Salman'dan haber var
Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıenginkaya7:

Tarik Akan, Levent Kirca, Edip Akbayram ve Sen dimdik duran biat etmeyen ender sanatcilarsiniz ,, Büyük Geçmiş olsun güzel insan ,,,

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme121
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Hayranı olmadığım için hiç üzülmedim.

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bende kendisin filmlerini de cok komik bulmam ama, kendisine Allah tan sifa diliyorum.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıHasan Polat:

Bence bu seytan carpmasina benziyor Destuuuuur

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme4
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