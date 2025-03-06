Yüz felci geçiren İlyas Salman'dan haber var

Çiçek Abbas, Banker Bilo, Kibar Feyzo, Beş Parasız Adam gibi unutulmaz yapımlarda boy gösteren usta sanatçı İlyas Salman'ın yüz felci geçirdiği ortaya çıkmış ve bir görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Sevenleri tarafından sağlık durumu merak edilen İlyas Salman, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklanan "Oy'una Geldik" film ekibi tarafından düzenlenen basın açıklamasında görüntülendi.

YÜZ HATLARI DÜZELMİŞ

Yürümekte güçlük çektiği için basın toplantısı sırasında oturduğu gözlenen usta oyuncunun yüz hatlarının da önceki görüntüye nazaran düzeldiği görüldü. Burada kısa da bir açıklama yapan İlyas Salman, "Saray'ın dalkavuğu olsaydım, halkın soytarısı olmak yerine, bu filmi yasaklamazlardı. Ve ben, halkın soytarısı olduğum için de onur duyuyorum kendimle" ifadelerine yer verdi.

İşte İlyas Salman'ın son hali;