Yunus Emre Nefesli Beşlisi Eskişehir'de konser verdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki programında, Senfoni Orkestrası sanatçıları tarafından kurulan 'Yunus Emre Nefesli Beşlisi' müzikseverlerle bir araya geldi. EBB Senfoni Orkestrası sanatçıları tarafından 2014 yılında kurulan, yurt içi ve yurt dışından gelen konser teklifleri ile Eskişehir'i temsil eden Yunus Emre Nefesli Beşlisi, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde konser verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki programında, Senfoni Orkestrası sanatçıları tarafından kurulan ' Yunus Emre Nefesli Beşlisi' müzikseverlerle bir araya geldi.

EBB Senfoni Orkestrası sanatçıları tarafından 2014 yılında kurulan, yurt içi ve yurt dışından gelen konser teklifleri ile Eskişehir'i temsil eden Yunus Emre Nefesli Beşlisi, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde konser verdi.

Konserde ünlü orkestra şefi Ender Sakpınar yönetiminde solist olarak Yunus Emre Beşlisi'ni oluşturan Senfoni Orkestrası sanatçıları; Ebru Ertek flüt, Serkan Altınok obua, Mertol Mutlu klarnet, Orçun Ensoy fagot ve Barış Bayer korno ile sahne aldı.

Orkestra Şefi Ender Sakpınar, sanatçıları kutlayarak, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız Türkiye'nin değişik yerlerinde solist olarak sahne alırken, orkestra içinde faaliyetlerine devam ediyorlar. Eskişehir Senfoni Orkestrası, Türkiye'de içerisinde en fazla solistlerin olduğu orkestradır. Herkese örnek oluyorlar. Hepsini candan kutluyor, başarılar diliyorum."

Senfoni Orkestrası, gelecek programında 9 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde Şef Rengim Gökmen'in yönetiminde sahne alacak ve solist olarak soprano Görkem Ezgi Yıldırım'ı ağırlayacak.