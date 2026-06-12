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Yunus Emre Enstitüsü Kültür Akademileri, Türkçe ve Türkoloji Yaz Okulları başlıyor

Yunus Emre Enstitüsü Kültür Akademileri, Türkçe ve Türkoloji Yaz Okulları başlıyor
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Yunus Emre Enstitüsü, 2026 yazında kültür, sanat ve eğitim alanlarında düzenleyeceği programlarla farklı ülkelerden sanatçılar, araştırmacılar ve öğrencileri Türkiye'de ağırlayacak. Kültür Akademileri, Türkçe Yaz Okulu ve Türkoloji Yaz Okulu kapsamında 50 ülkeden 240 öğrenci Türkçe öğrenecek, altı farklı akademide kültür ve sanat buluşmaları gerçekleşecek.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), yazın kültür, sanat ve eğitim alanlarında düzenleyeceği programlarla farklı ülkelerden gelen sanatçılar, araştırmacılar ve öğrencileri ağırlayacak.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 2026 yazında kültür, sanat ve eğitim alanlarında gerçekleştireceği kapsamlı programlarla dünyanın dört bir yanından yüzlerce katılımcıyla Türkiye'de buluşacak. Kültür Akademileri, Türkçe Yaz Okulu ve Türkoloji Yaz Okulu kapsamında farklı ülkelerden gelen sanatçılar, araştırmacılar ve öğrenciler, Türkiye'nin kültürel mirasını, sanat geleneğini ve dil zenginliğini yerinde deneyimleme fırsatı bulacak.

Altı akademide kültür ve sanat buluşması

YEE'nin yenilenen formatıyla hayata geçirdiği Kültür Akademileri programı kapsamında altı farklı akademi düzenlenecek. Anadolu Koku Mirası, İslam Sanatları, Türk Dünyası Müzik ve Türk Fotoğrafçılığı Kültür Akademileri ilk kez gerçekleştirilecek. Moda Tasarım Rezidansı ile Türk Arkeolojisi Kültür Akademisi ise önceki yıllardaki başarısının ardından yeni formatıyla devam edecek.

Anadolu'nun kokuları dünyaya taşınacak

Haziran ayının 15'i ile 30'u arasında düzenlenecek Anadolu Koku Mirası Kültür Akademisi, kokunun kültürel hafızadaki yerini Anadolu coğrafyası üzerinden ele alacak. İstanbul'dan Mardin'e uzanan programda uluslararası katılımcılar geleneksel üretim yöntemleri ve çağdaş koku tasarımı üzerine çalışacak. Katılımcılar arasında Bosna Savaşı sonrası koku sanatına yönelen Tarik Luija ile kimyager ve parfümör Nicholas Field öne çıkıyor.

İslam sanatları ve Türk dünyası müziği odağında

İslam Sanatları Kültür Akademisi, hat, tezhip, minyatür ve ebru gibi geleneksel sanatları uygulamalı eğitimlerle katılımcılara aktaracak. Akademinin dikkat çeken isimlerinden Semra Rashiti, Türk sanatlarını Kuzey Makedonya'da tanıtan çalışmalarıyla öne çıkıyor. Türk Dünyası Müzik Akademisi ise Türkiye ve farklı Türk coğrafyalarından genç sanatçıları Ankara'da buluşturacak. Akademide Azerbaycanlı müzikolog Samaya Mammadova ile Kazak dombyra sanatçısı Beksultan Bakyt dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Fotoğraf, moda ve arkeoloji bir arada

Moda Tasarım Rezidansı, bu yıl "Yıpranma-Onarım-Yeniden Yapım" temasıyla İstanbul ve Mardin'de gerçekleştirilecek. Programda Polonyalı tasarımcı Agata Weronika Kecik ve Makedonyalı sanatçı Andrea Atanasova yer alacak. Türk Fotoğrafçılığı Kültür Akademisi'nde ise farklı ülkelerden gelen fotoğrafçılar Ankara, Rize ve İstanbul'da üretim yapacak. Ummanlı fotoğraf sanatçısı Khalid Al Kharusi, programın öne çıkan isimlerinden biri olacak. Türk Arkeolojisi Kültür Akademisi'nde ise Hititçe uzmanı İtalyan arkeolog Christian Allasino ve deneysel arkeoloji araştırmacısı Yating Liao, Türkiye'nin önemli arkeolojik merkezlerini ziyaret edecek.

50 ülkeden 240 öğrenci Türkçe öğrenmek için geliyor

Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında 6-31 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık 240 öğrenci Türkiye'nin 13 şehrinde ve 14 üniversitede eğitim alacak. Almanya'dan Endonezya'ya, Arjantin'den Nijerya'ya kadar 50 ülkeden gelecek öğrenciler, toplam 60 saatlik yoğunlaştırılmış Türkçe eğitiminin yanı sıra kültürel gezilere, geleneksel sanat atölyelerine ve sosyal etkinliklere katılacak.

Türkoloji öğrencileri Ankara'da buluşacak

Türkoloji Yaz Okulu kapsamında ise 18 ülkeden 40 öğrenci, Ankara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek programda Türk dili, tarihi ve edebiyatı alanlarında eğitim alacak. Program çerçevesinde Kapadokya, Bolu, Ankara ve İstanbul'a kültürel geziler de düzenlenecek.

Yunus Emre Enstitüsünün yaz boyunca gerçekleştireceği bu programlar, Türkiye'nin kültürel mirasını ve Türkçeyi uluslararası ölçekte tanıtmayı amaçlarken, farklı ülkelerden gelen katılımcılar arasında kalıcı kültürel bağların kurulmasına da katkı sağlayacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTümay Noyan:

tabii ki güzel proje ama dediğim gibi bunlar hep kağıt üzerinde kalıyor. yurt dışından kaç kişi gelip gerçekten türkiye'yi tanır da gider, kaç kişi bu programlardan faydalanır bilemiyorum

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Haber YorumlarıSedat Dogrusoz:

komşunun kızı geçen sene böyle bi programa gitmişti. çok beğenmişti valla. dil öğrenmiş bi de. ben de diyorum niye gitmesin ki böyle fırsatlar. ama pahalı mı acaba bu tür programlar

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Haber YorumlarıBünyamin Sadiç:

valla bunlar hep güzel laflar ama sonunda bi şey mi oluo yok mu onu göreceğiz

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