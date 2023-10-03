Yunus Emre Enstitüsü, Tanzanya'da Aşık Veysel dinletisi düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Tanzanya'da Türkçe öğrenen kursiyerleriyle Aşık Veysel dinletisi düzenledi. Aşık Veysel'in vefatının 50. yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından 2023 yılının 'Aşık Veysel Yılı' olarak ilan edildiği anımsatıldı. Enstitü, dünyanın farklı coğrafyalarında Aşık Veysel'i yad etmeye yönelik faaliyetler başlattı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da Türkçe öğrenen kursiyerleriyle Aşık Veysel dinletisi düzenledi.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, Aşık Veysel'in vefatının 50. yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından 2023 yılının "Aşık Veysel Yılı" olarak ilan edildiği anımsatıldı.

Enstitü, bu kapsamda dünyanın farklı coğrafyalarında Aşık Veysel'i yad etmeye yönelik faaliyetler başlattı.

Zanzibar Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğrenen Zanzibarlı kursiyerler için Türkiye'den Sivaslı Halk Ozanı Bektaş Boyraz'ın katılımıyla Aşık Veysel türkülerinin yer aldığı müzik dinletisi yaptı.

Etkinlikte, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "Kara Toprak" başta olmak üzere hafızalarda iz bırakan eserleri seslendirildi. Yunus Emre'nin eserlerini de seslendiren Halk Ozanı Boyraz'a Enstitü kursiyerleri eşlik etti.

Kursiyerler, enstitünün düzenlediği etkinliklerle Türkçe öğrenmenin yanı sıra Türk kültürünü yakından tanıdıklarını ve her etkinlikte Türkiye'nin kültürel zenginliklerine daha çok ilgi duymaya başladıklarını ifade etti.

Ozan Bektaş Boyraz da Zanzibar Yunus Emre Enstitüsü kursiyerlerinin gerek Aşık Veysel'in türkülerine gerek Yunus Emre'nin ilahilerine eşlik etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.