Yunus Emre Enstitüsü'nden Gurbetçilere Güvenlik Desteği

YUNUS Emre Enstitüsü (YEE), 'Sıla Yolu' güzergahında gurbetçilere iletişim ve güvenlik desteği sağlayacak bir programa imza attı. Enstitünün Türkçe öğrettiği Sırbistan polisleri, Sıla Yolu'ndaki Türklerle artık daha rahat iletişim kurabilecek.

Belgrad Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde (Belgrad YETKM) başlatılan Türkçe kursları kapsamında Sırbistanlı polis memurları Türkçe eğitimini tamamladı. Yaz aylarında Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan ve binlerce gurbetçinin geçtiği 'Sıla Yolu' güzergahında iletişim ve güvenlik açısından kritik bir rol üstlenen program, temel dil becerilerinin yanı sıra sahadaki görev süreçlerine yönelik özel içerikler sunuyor.

40 POLİS TÜRKÇE ÖĞRENDİ

Kurslara katılan yaklaşık 40 polis memuru temel Türkçe kalıplarıyla birlikte yol güvenliği, trafik kontrolü ve acil durum iletişimi gibi alanlarda bu alanlara yönelik özel dil eğitimi kapsamında ihtiyaç duyacakları terim ve ifadeleri öğrendi. Haftada iki gün düzenlenen ve toplam 72 saatlik eğitimler uluslararası standartlarda sertifikalı eğitmenler tarafından verildi. Program, karşılaşılabilecek senaryolara göre hazırlanan uygulamalı diyaloglarla desteklendi.

Eğitim programının sonunda düzenlenen sertifika töreni Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı'nın katılımıyla gerçekleşti. Büyükelçi Saygılı, konuşmasında, Türkçe öğrenen Sırp polis memurlarını tebrik ederek, "Sizler Türkçe öğrenerek bir yandan kişisel gelişiminize katkı sağlarken, diğer yandan Türkiye ile Sırbistan arasındaki güçlü bağların temsilcisi oluyorsunuz" dedi. Saygılı, Türkçe eğitimini tamamlayan polis memurlarına sertifikalarını takdim etti.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri Türkçe bilen polislerin Sıla Yolu güzergahındaki görevlerinde Türk vatandaşlarının kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sağlayacağını ve olası iletişim sorunlarını en aza indireceğini belirtti. Özellikle sınır kapılarında ve otoyol kontrollerinde Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri ise, programın sadece dil öğretimi değil, aynı zamanda kültürel yakınlaşma bakımından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak Balkanlar'da Türkçe öğretimi faaliyetlerini genişletmeyi ve bölge halkıyla Türkiye arasında daha güçlü bağlar kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

SILA YOLU

Yaz aylarında Avrupa'dan Türkiye'ye kara yoluyla seyahat eden gurbetçilerin yoğun olarak kullandığı güzergah 'Sıla Yolu' olarak tanımlanıyor.